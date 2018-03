Stabhochspringerin Spiegelburg wird Zweite in Stockholm

Stabhochspringerin Silke Spiegelburg hat das Nervenspiel auch in Stockholm verloren und ihren vierten Saisonsieg klar verpasst.

Stabhochspringerin Silke Spiegelburg konnte in Stockholm nicht gewinnen.

Foto: Maja Suslin – DPA

Elf Tage nach ihrem vierten Platz im Olympia-Finale verbuchte die Weltjahresbeste beim Diamond-League-Meeting mit 4,55 Metern ihren einzigen gültigen Versuch und wurde Zweite. Die EM- und Olympia-Vierte aus Leverkusen musste sich allerdings nur der Olympia-Zweiten Yarisley Silva aus Kuba geschlagen geben, die 4,70 Meter gleich im ersten Versuch überquerte. Dritte wurde Weltmeisterin Fabiana Murer aus Brasilien (4,55).

Die Olympia-Sechste Lisa Ryzih aus Zweibrücken landete mit 4,46 Metern auf dem vierten Platz. Für Martina Strutz war der Wettkampf nach einem «Salto nullo» – drei Fehlversuche bei der Anfangshöhe – bei 4,31 Meter schnell vorbei. Die EM-Zweite aus Neubrandenburg hatte in diesem Jahr schon 4,60 Meter übersprungen; ihre persönliche Bestleistung steht bei 4,80 Meter.

Dritte Plätze für die kleine DLV-Delegation feierten Diskuswerferin Nadine Müller aus Halle an der Saale und Kugelstoßerin Christina Schwanitz vom LV 90 Erzgebirge. Hervorragend schlug sich der Tübinger Arne Gabius über 3000 Meter: Mit der persönlichen Bestleistung von 7:35,43 Minuten wurde der frühere Schützling von Trainer Dieter Baumann Siebter. Nur Baumann steht in der ewigen DLV-Rangliste mit dem deutschen Rekord von 7:30,50 Minuten nun noch vor Gabius.

US-Sprinter Ryan Bailey ist Jamaikas Staffel-Olympiasiegern Nesta Carter und Michael Frater auf und davon gelaufen. Der Olympia-Fünfte gewann das 100-Meter-Finale in glänzenden 9,93 Sekunden. Carter wurde in 10,06 Zweiter vor Frater (10,12). Ihre prominenten Landsleute Usain Bolt und Yohan Blake aus der jamaikanischen Weltrekord-Staffel von London starten erst am 23. August in Lausanne wieder.

Nicht alle der Olympiasieger von 2012 konnten sich auch im Olympiastadion von 1912 behaupten: Ziemlich deutlich sogar musste sich Felix Sanchez aus der Dominikanischen Republik über 400 Meter Hürden geschlagen geben. In 48,93 Sekunden verlor er die Revanche gegen den Amerikaner Michael Tinsley (48,50). Auch Kugelstoßer Tomasz Majewski ging diesmal geschlagen aus dem Ring: 21,01 Meter reichten dem polnischen Riesen nicht zum Sieg, sein Dauerkontrahent Reese Hoffa (USA) war diesmal um 23 Zentimeter besser.

Olympiasiegerin Julija Saripowa (Russland) sorgte über die 3000 Meter Hindernis in 9:05,02 Minuten für die erste Jahresweltbestmarke der «DN Galan» in Stockholm. Den Weltrekord ihrer Landsfrau Gulnara Galkina verfehlte die Russin um rund sechs Sekunden.