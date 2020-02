Staatsanwaltschaft: Fahrer in Volkmarsen war nicht alkoholisiert

Frankfurt/Main/Volkmarsen (dpa) – Der Mann, der am Montag mit einem Auto in der nordhessischen Stadt Volkmarsen in eine Menschenmenge gefahren ist, war nicht alkoholisiert. Ob er unter Drogeneinfluss gestanden habe, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag.