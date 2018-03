Staatsanwalt: Massenmörder Breivik soll in Psychiatrie

Aus unserem Archiv

Oslo

Die Osloer Staatsanwaltschaft stuft den Massenmörder Anders Behring Breivik als nicht zurechnungsfähig ein. Sie plädiert für seine Zwangseinweisung auf Dauer in eine geschlossene Psychiatrie. Zum Schluss des Verfahrens zur Ermordung von 77 Menschen durch Breivik vor elf Monaten sagte der Ankläger Svein Holden, Zweifel am psychischen Zustand müssten dem Täter zugutekommen. Breivik hatte am 22. Juli 2011 erst acht Menschen durch eine Autobombe in Oslo getötet. Danach brachte er bei einem Massaker auf der Insel Utøya 69 Teilnehmer eines Jugendlagers um.