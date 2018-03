Aus unserem Archiv

Ahlen

Der FC St. Pauli hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen großen Schritt nach vorne gemacht. Durch einen 2:0-Sieg beim Tabellenletzten Rot Weiss Ahlen starteten die Hanseaten erfolgreich in die Rückrunde und festigte ihren zweiten Tabellenplatz. Auch die SpVgg Greuther Fürth startete erfolgreich in die Rückrunde. Die Mannschaft besiegte den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0. Nach dem Spiel kam es vor dem Stadion in Fürth zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen rund 100 Fans.