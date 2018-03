Aus unserem Archiv

Dresden

Der FC St. Pauli hat die Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga unter seinem neuen Trainer Markus Kauczinski im neuen Jahr fortgesetzt. Der Kiez-Club gewann am Abend bei der SG Dynamo Dresden mit 3:1. Für Kauczinski war es seit der Amtsübername am 7. Dezember als Nachfolger von Olaf Janßen der zweite Sieg im dritten Spiel. In der Tabelle kletterte St. Pauli auf den achten Rang, Dresden rutschte auf den zwölften Platz ab.