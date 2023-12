St. Brown verbessert deutschen Touchdown-Rekord in der NFL

Sechs Touchdowns in der ersten Saison, sechs Touchdowns in der zweiten – und nun schon sieben Touchdowns in der NFL: Amon-Ra St. Brown verbessert beim Sieg der Detroit Lions den deutschen Rekord.

Detroit Lions Wide Receiver Amon-Ra St. Brown (14) kickt den Ball nach seinem Touchdown auf die Tribüne. Foto: Duane Burleson/AP/dpa

Detroit (dpa). Amon-Ra St. Brown hat beim zehnten Saisonsieg der Detroit Lions einen Touchdown-Rekord für deutsche Football-Profis in der NFL aufgestellt. Beim 42:17 der Lions gegen die Denver Broncos am Samstagabend (Ortszeit) erzielte der 24-Jährige seinen siebten Touchdown in dieser Spielzeit und verbesserte seinen Bestwert aus der vergangenen NFL-Saison. Bei noch drei ausstehenden Partien kann der Passempfänger seine Ausbeute weiter ausbauen. Wichtiger: Durch den zehnten Saisonsieg haben die Lions die Teilnahme an den Playoffs fast sicher, je nach Resultaten der Konkurrenz am Sonntag und Montag könnte es schon vor dem nächsten Spiel gegen die Minnesota Vikings an Heiligabend so weit sein.

«Es hat sich so angefühlt, als können wir machen, was wir wollen. Wir waren alle in einem Tunnel in der Offensive, das hat Spaß gemacht», sagte Quarterback Jared Goff. Mit fünf Touchdown-Pässen und ohne Fehlpass machte er ein starkes Spiel. St. Brown hatte mit 112 Yards nach Pässen den mit Abstand größten Raumgewinn der Partie, stand aber dennoch im Schatten seines Mitspielers Sam LaPorta. Der NFL-Rookie kam auf drei Touchdowns und steht in dieser Saison nun bei neun.

Für die Lions endet absehbar die drittlängste Durststrecke der NFL, seit 2016 war Detroit nicht mehr in den Playoffs dabei. Großen Anteil am Aufschwung hat St. Brown. Wie gut die Ausgangslage in den Playoffs sein wird, hängt davon ab, ob die Lions Rang eins in der NFC North verteidigen können. Nach zuletzt zwei Niederlagen aus drei Spielen war der Vorsprung geschmolzen. Die beiden Duelle mit den Vikings sind entscheidend.

Hilfreich für die Chancen der Lions war die Niederlage der Vikings gegen die Cincinnati Bengals. Nach Verlängerung unterlag Minnesota 24:27 und steht nun bei sieben Siegen und sieben Niederlagen.