Colombo

Sri Lankas Polizei findet 15 Tote nach Explosionen in umstelltem Haus

Nach mehreren Explosionen in einem von der Polizei umstellten Haus in Sri Lanka sind darin 15 Leichen entdeckt worden. Das Haus in der Küstenstadt Sainthamaruthu sollte im Zuge einer Anti-Terror-Razzia von Sicherheitskräften gestürmt werden, als es nach Aussagen eines Polizeisprechers am Samstag zu den Detonationen kam. Unter den Toten sind demnach sechs Kinder.