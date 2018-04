In der Fußball-Kreisliga B Mayen empfängt die SpVgg Burgbrohl am Samstag (16.30 Uhr) den SC Wassenach zum Derby. Während der SC Wassenach eine herbe Niederlage nach der anderen einstecken muss, konnte sich die SpVgg Burgbrohl durch zwei Siege in Folge im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen. Im Nachholspiel gegen den SC Concordia Saffig setzte sich das Team von Trainer Thorven Fiedler mit 3:2 (2:0)durch.

Lucca Reuter (2.), Fabian Felten (11.) und Tim Pfeffer (76.) trafen für Burgbrohl, Saffigs Treffer erzielte Max Kossmann (65., 87.). Im nun anstehenden Derby gegen den SCW soll der endgültige ...

