Spvgg Bendorf gewinnt den Kreispokal

Die Spvgg Bendorf hält den Kreispokal in die Höhe – im Finale auf dem Weitersburger Kunstrasen besiegte die Mannschaft von Trainer Daniel Berthold den FC Cosmos Koblenz mit 2:1.

Foto: Thomas Frey – Frey-Pressebild

Als Cosmos-Spieler Selcuk Bayram in der 90. Minute den Ball nach einem Freistoß fast perfekt in Richtung Bendorfer Tor drosch, sahen die meisten die Verlängerung des Kreispokalfinals vor sich. Spvgg-Torhüter Michel Fechtner war geschlagen, aber der Ball knallte an die Latte – kein Tor für Cosmos Koblenz, kein Ausgleich zum 2:2, Spielende und Sieg für Bendorf.

Dass es überhaupt zu solch einer spannenden Schlussphase kam, verwunderte das Publikum in Weitersburg. Denn eine Stunde lang dominierte Bendorf das Geschehen auf dem Platz. Vor allem Rene Kryut war stets gefährlich. In der ersten Hälfte besaß er auch die erste große Chance für die Spvgg, doch Ball sprang nach seinem Schuss von der Unterkante der Latte zurück ins Feld. Das war in der 22. Minute, und schon eine Minute später klappte es dann mit dem Bendorfer Führungstreffer: Florian Nickenig setzte sich auf der rechten Seite stark durch und passte auf Kryut, der diesmal mit dem Abschluss mehr Glück hatte.

Glück hatten die Bendorfer auch in der 28. Minute, als Cosmos-Akteur Bayram frei vor Torwart Fechtner auftauchte, aber den Ball bei der besten Koblenzer Chance im ersten Durchgang links am Tor vorbeischoss. Als Kryut in der 54. Minute zum Freistoß anlief und den Ball millimetergenau auf Andreas Rutkowski zirkelte, schien die Partie entschieden. Rutkowski köpfte nämlich zum 2:0 ein. Und kurz danach sah Mazlum Arbursu nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte – Cosmos spielte nun in Unterzahl.

Die Koblenzer gaben sich aber nicht auf und fanden nun immer besser ins Spiel. Während Bendorf seine Konterchancen nicht nutzte (Berthold: Das war unser Manko), verkürzte der eingewechselte Ismail Yildirim in der 84. Minute zum 1:2. Bendorf musste jetzt mächtig zittern, denn Cosmos machte weiter Druck und drängte auf den Ausgleich. Mit der riesigen Chance von Bayram, doch der Ball ging bekanntlich nur an die Bendorfer Torlatte. wzi, sle