Spuckattacke: Niederlande suspendieren U20-Nationalspieler

Meppen/Den Haag (dpa) – Nach der Spuckattacke gegen den deutschen U20-Nationalspieler Salih Özcan hat der niederländische Fußball-Verband KNVB den Angreifer Jordan Teze bis auf weiteres suspendiert. „Das ist so ungefähr das letzte, was man als Sportler einem Gegner antun kann“, sagte KNVB-Direktor Eric Gudde laut der Nachrichtenagentur ANP. „So etwas tolerieren wir nicht, deshalb ist er aus der Auswahl ausgeschlossen worden.“ Die Spuckattacke sorgte auch deshalb für Schlagzeilen, weil sie an die WM 1990 erinnerte. Der Holländer Frank Rijkaard hatte damals Rudi Völler angespuckt.