Knappes 2:1 gegen BIG

Sprout verteidigt CS:GO-Titel der ESL Meisterschaft

Nach dem Jahreswechsel wurde in CS:GO endlich wieder gespielt – und wie: Sprout brachte den deutschen Rivalen BIG im Finale der ESL Meisterschaft bis ans Äußerste, und holte sich den zweiten Titel in Folge. Dabei durfte Sprout nicht einmal in voller Kraft antreten.