Ein Kameramann dreht im Park Thomashöhe in Berlin-Neukölln, wo am Abend zuvor, am Mittwoch, den 30.10.2024, Sprengstoff von Experten kontrolliert gesprengt wurde. Nach einem Polizei-Einsatz am S-Bahnhof Berlin-Neukölln wurde zurück gelassener Sprengstoff in dem Park gefunden. (zu dpa: «Sprengstoff-Fund in Berlin – Fahndung nach weiterem Mann?»)

Foto: Christoph Soeder/DPA