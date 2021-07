Frankfurt/Main

Bundesliga

Sportvorstand Krösche: Eintracht kein temporäres Projekt

Markus Krösche will als neuer Sportvorstand von Eintracht Frankfurt langfristig bei dem Bundesligisten bleiben und hat nach eigenen Angaben auch keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Das sagte der ehemalige Fußball-Profi in einem Interview dem „Kicker“.