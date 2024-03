Plus Rheinland-Pfalz

Sportvereine im Ahrtal: „Wir wurden auch in psychologischer Hinsicht gebraucht“

Von Maurice Brüseke , Moritz Hannappel

i Stadionatmosphäre sieht anders aus: Viele Vereine müssen derzeit erst mal bespielbare Plätze organisieren. Foto: Moritz Hannappel

So mancher Sportler hat sich schon nach einem Kreuzbandriss oder einem Mittelfußbruch wieder zurück in den Spielbetrieb gekämpft – doch das ist nichts gegen das Comeback, dass der Sport selbst im Ahrtal derzeit hinlegt. Nach der Flutkatastrophe sind die Vereine besonders gefragt: In sportlicher, aber auch psychologischer Hinsicht.