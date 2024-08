Fußball\ Länderspiele, Dänemark - Deutschland am 06.06.2017 im Bröndby Stadion in Bröndby bei Kopenhagen (Dänemark). Eine Regenbogenfahne als Zeichen gegen Homophobie dient als Eckfahne. (zu dpa: «Sportverbände beim Christopher Street Day vertreten»)

Frankfurt/Main (dpa) – Mehrere große deutsche Sportverbände werden in diesem Jahr am Christopher Street Day in Frankfurt teilnehmen. «Als Zeichen der Solidarität mit der LGBTIQ*-Community» wollen die Deutsche Fußball Liga, der Deutsche Fußball-Bund (DFB), die Deutsche Sportjugend und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am 10. August den deutschen Sport repräsentieren. Dies geht aus einer DFL-Mitteilung zur erstmaligen Teilnahme einer eigenen Gruppe hervor.

Die Demonstration steht unter dem Motto «Wir sind extrem – liebevoll!». In der Fußball-Bundesliga gibt es seit Jahren immer wieder Aktionsspieltage, um für Vielfalt zu werben und um sich für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft einzusetzen.

