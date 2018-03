«Sports for Peace»-Ehrengala für Muhammad Ali

Muhammad Alis Lebenswerk ist vor den Olympischen Spielen mit einer «Sports for Peace»-Ehrengala gewürdigt worden.

Boris Becker hielt nach seinem Fackellauf auch noch ein Rede für Mohamed Ali.

Bei einem festlichen Abend wurde die 70 Jahre alte Box-Legende im Victoria and Albert Museum in London von zahlreichen Stars aus Sport und Showbusiness gefeiert. «Er ist der größte lebende Sportler. Er hat im Englischen so einen Spitznamen: GOAT – Greatest of all Time – und das trifft zu», sagte Gala-Gast Boris Becker über den Olympiasieger von 1960. Der deutsche Ex-Tennisstar gehörte wie Bob Geldof und Wladimir Klitschko zu den Laudatoren. Geladen war auch Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton.

Mit der Gala sollte «Menschlichkeit im Sport» gewürdigt werden und Aufmerksamkeit auf die Erforschung der Parkinson-Krankheit und das Muhammad Ali Center, ein Kulturzentrum in Louisville/USA, gelenkt werden. Es wird weiterhin spekuliert, dass der von seiner Krankheit gezeichnete Ali bei der Eröffnungsfeier am Freitag im Londoner Olympiastadion beteiligt ist.

Zuletzt hatte es eine «Sports for Peace»-Veranstaltung zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 mit dem früheren südafrikanischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela gegeben.