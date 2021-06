Mehrere seiner Baureihen bietet Rose Bikes mittlerweile auch als Pedelec an. Im Modellnamen tragen diese ein „+“. So auch das Gravel-Bike Backroad+.

SP-X/Bochum. Sein Gravel-Bike Backroad bietet Rose ab sofort zu Preisen ab rund 4.000 Euro als Backroad+ in verschiedenen Spielarten mit E-Antrieb an. Auffällig anders an der Pedelec-Variante ist das ungewöhnlich dicke Unterrohr, in dem die Batterie zum Antrieb des EP8-Mittelmotors von Shimano steckt. Dank Carbonrahmen und recht leichter Antriebskomponenten bringt der E-Racer 14 bis 17 Kilogramm Gewicht auf die Waage. Dennoch ist der Mittelmotor mit 85 Newtonmeter kräftig, die Batterie mit 360 Wattstunden und bis zu 100 Kilometer Reichweite ordentlich dimensioniert.

Das Backroad+ wird in verschiedenen Versionen und dabei noch in Kombination mit verschiedenen Schaltungen angeboten. Die Gravel-Ausführung zeichnet sich unter anderem durch mehrere Anschraubpunkte für Taschen und Halter sowie Pirelli-Cintauro-Bereifung aus. 4.700 Euro kostet die Variante mit manueller „GRX RX 600“-Kettenschaltung, 1.000 Euro Aufpreis das Gravel mit elektrischer Schaltung RX810 Di2.

Außerdem ist das Backroad+ jeweils mit geradem Lenker wahlweise als spartanisches Fitness-Bike zum Basispreis oder für 500 Euro Aufpreis in der Urban-Ausführung mit Schutzblechen, Beleuchtung, Gepäckträger und Ständer bestellbar. Sehr ähnlich ausgestattet ist schließlich die für Alltag und Reisen ausgelegte Randonneur-Ausführung mit höherwertiger Schaltung sowie Rennlenker. Kostenpunkt hier: 5.200 Euro.

Mario Hommen/SP-X