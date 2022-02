Berlin

Beschluss von Bund und Ländern

Sport winkt volles Haus – mehr Zuschauer ab 4. März

Bund und Länder beraten über Öffnungsschritte. Der Sport hatte auf weitere Lockerungen in der Zuschauerfrage gedrängt. Und so kommt es: Bald dürfen deutlich mehr Fans in die Stadien und Hallen.