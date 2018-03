Aus unserem Archiv

Für die Bad Kreuznacher Einzelhändler geht's jetzt in einen strammen Fastnachts-Endspurt. Fast die Hälfte des Umsatzes wird in der Woche vor dem Start und während der Straßenfastnacht generiert, wie Kaufhof-Mitarbeiter Ortwin Kron verrät. Viele Kunden kommen sogar erst unmittelbar bevor sie in den Narrenkäfig ziehen – zum Teil um sich noch die ein oder andere Kleinigkeit zuzulegen, zum anderen aber auch, um ganze – bis dahin meist reduzierte – Kostüme abzustauben.