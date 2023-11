Spitzkehren-Single – Ducati Hypermotard 698 Mono

Mit der Hypermotard 698 Mono bläst Ducati zum Angriff auf eine KTM-Domäne Foto: Ducati

SP-X/Bologna. Zu dem kürzlich von Ducati vorgestellten Einzylinder-Motor Superquadro Mono gibt es nun mit der Hypermotard 698 ein erstes Serienmodell mit Straßenzulassung. Bei dem hochbeinigen Funbike müssen 57 kW/78 PS lediglich 150 Kilogramm Gewicht bewegen. Wer sich auf einer Rennstrecke vergnügen will, kann in Kombination mit einem optionalen Rennauspuff sogar 63 kW/85 PS abrufen. Die Kraft wird per Sechsgang-Schaltgetriebe und Kette ans Hinterrad übertragen.

Bei den Pirelli Diablo Rosso 4 handelt es sich um Sportreifen für den Straßeneinsatz Foto: Ducati

Basis für das potente Supermoto-Modell ist ein Gitterrohrrahmen, ebenfalls auf klassische Zutaten setzt Ducati bei der USD-Vordergabel sowie der Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein. Die 17-Zoll-Gussräder wurden mit vorne 120er- und 160er-Pirellis bestückt. Bei den Diablo Rosso 4 handelt es sich um Sportreifen für den Straßeneinsatz. Hinzu kommen zwei Einzelbremsscheiben von Brembo mit vorn 33 und hinten 24 Zentimeter Durchmesser.

Lediglich 150 Kilogramm soll die Hypermotard wiegen. Der Einzylinder mit 78 PS hat also leichtes Spiel Foto: Ducati

Das Arsenal elektronischer Assistenten ist umfangreich und umfasst Kurven-ABS, Traktions-, Wheelie- und Motorbremskontrolle. Außerdem sind Quickshift- und Power-Launch-Funktionen sowie die vier Fahrmodi Road, City, Sport und Wet abrufbar. Das ABS kann in vier Stufen eingestellt werden. Zwei davon bieten die Driftfunktion „Slide by Brake“. Die Ausstattung umfasst ein kompaktes 3,8-Zoll-Display im Cockpit sowie LED-Leuchten samt Tagfahrlicht. Die ab Anfang 2024 verfügbare Hypermotard startet bei rund 12.700 Euro. 1.000 Euro mehr kostet die Version RVE, die serienmäßig mit Quickshifter ausgestattet ist.

Die RVE-Version bietet unter anderem serienmäßig einen Quickshifter Foto: Ducati

Mario Hommen/SP-X