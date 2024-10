Spitzenreiter Düsseldorf gewinnt bei Schlusslicht Regensburg

Anzeige

Regensburg (dpa). Fortuna Düsseldorf hat mit einem Auswärtssieg bei Jahn Regensburg die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt. Die Rheinländer gewannen die Partie beim Schlusslicht mit 3:0 (1:0). Die Treffer für die Gäste erzielten vor 12.310 Zuschauern im Jahnstadion Tim Oberdorf (44. Minute), Dawid Kownacki (81.) und Vincent Vermeij (89./Foulelfmeter).

In der 7. Minute entschied Schiedsrichter Lukas Benen nach einer Aktion des Regensburgers Louis Breunig gegen Kownacki auf Elfmeter für die Fortuna. Nach Ansicht der Videobilder nahm der Unparteiische seine Entscheidung aber wieder zurück, da Breunig zunächst den Ball getroffen hatte. Im Anschluss an einen Eckball von Isak Johannesson brachte Oberdorf den Spitzenreitern mit einem wuchtigen Kopfball in Führung.

Platzverweise für Leopold Wurm und Bryan Hein

Die gastgebenden Oberpfälzer bemühten sich im zweiten Abschnitt die Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Zwar hatte die Mannschaft von Trainer Joe Enochs jetzt mehr Ballbesitz und spielte sich einige Chancen heraus, zwingende Gelegenheit ergaben sich aber nicht. Im Gegenteil: Erst traf Kownacki zum 2:0 für Düsseldorf, dann sah Leopold Wurm die Gelb-Rote Karte (83.). Bryan Hein erhielt für sein Foul an Jona Niemiec glatt Rot. Vermeij verwandelte den fälligen Strafstoß souverän.