Die internationale Fußballspielergewerkschaft FIFpro hat angesichts der Pläne von FIFA-Präsident Gianni Infantino bezüglich der Neugestaltung der Club-WM sowie der Team-Aufstockung bei Weltmeisterschaften Bedenken geäußert.

Nach einer Tagung in Amsterdam forderte der FIFpro-Vorstand eine umfassende Überprüfung des Spielkalenders, bevor Änderungen an internationalen Turnieren vorgenommen würden, hieß es in einem Statement der FIFpro. Infantino möchte bereits ...