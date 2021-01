Spiele der Vegas Golden Knights gegen San Jose verschoben

New York

Wie die Liga am 29. Januar mitteilte, wurden die beiden Spiele gegen die San Jose Sharks in der kommenden Woche auf einen späteren Zeitpunkt in der Saison verschoben.

Drei Trainer sowie ein Spieler der Golden Knights müssen das Covid-19-Protokoll der Liga durchlaufen. Deshalb war bereits die Partie gegen die St. Louis Blues kurzfristig abgesagt worden, nachdem zwei Tage zuvor General Manager Kelly McCrimmon die Golden Knights gegen die Blues hatte coachen müssen, weil das gesamte Trainerteam nicht zur Verfügung gestanden hatte.

Die Sharks können die beiden verschobenen Partien im heimischen San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien spielen statt wie bislang geplant in Glendale (Arizona). Wegen der Corona-Bestimmungen im Santa Clara County hatten die Sharks ihr Trainingscamp seit Dezember in Arizona bezogen und die Saison mit acht Auswärtsspielen begonnen. Durch die Verschiebung müssen die Sharks nun weitere vier Mal auswärts ran, bevor sie am 13. Februar die ersten beiden regulären Heimspiele austragen sollen.

Seit die NHL-Saison Mitte Januar begann, sind neun Spiele wegen Corona verschoben worden, zwei Partien waren bereits vor dem Saisonstart verlegt worden.

