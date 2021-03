Spiel zwischen Heidenheim und Kiel coronabedingt abgesetzt

Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Vormittag zu der für heute Abend (18.30 Uhr) angesetzten Partie mit. Die Gäste hatten zuvor mitgeteilt, dass vier Personen positiv getestet worden seien und die gesamte Mannschaft sowie Teile des Funktionärsteams in häusliche Quarantäne müssen.

„Den betroffenen Personen geht es den Umständen entsprechend gut und sie haben keine oder nur leichte Symptome“, sagte Mannschaftsarzt Klaus Henningsen. Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver fügte an: „Wir haben vollstes Vertrauen in die Entscheidungen der Behörden und tragen diese wie schon in den vergangenen Monaten selbstverständlich vollumfänglich mit.“ Einen Nachholtermin teilte die DFL zunächst nicht mit. Dieser werde „zeitnah bekanntgegeben“.

