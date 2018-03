Spiegelburg ohne Medaille – Gold-Hoffnung dank Kanuten

Stabartistin Silke Spiegelburg ist knapp an der ersehnten Olympia-Medaille vorbeigesprungen, nun sollen es Diskuswerfer Robert Harting, Radsprinterin Kristina Vogel und die Kanuten richten.

Silke Spiegelburg bleibt erneut ohne Medaille.

Spiegelburg musste sich am Montagabend beim Sieg der US-Amerikanerin Jennifer Suhr mit dem Blechplatz zufriedengeben. «Vierte immer – das kann doch nicht wahr sein!», stöhnte die Leverkusenerin unter Tränen. Damit ging die deutsche Mannschaft an zehn Wettkampftagen in London schon zum dritten Mal leer aus.

Der Kajak-Vierer qualifizierte sich direkt fürs Finale.

Hoffnungen auf Edelmetall weckte indes zu Beginn der zweiten Olympia-Woche die Kanu-Flotte, die auf dem Lake Dorney mit allen vier Booten ins Finale einzog. 16 Jahre nach dem letzten Olympiasieg von Lars Riedel greift Robert Harting in London nach Diskus-Gold. Dem Weltmeister reichte zur Qualifikation für das Finale am Dienstag ein einziger Versuch auf 66,22 Meter. Um Edelmetall kämpft dann auch Radsprinterin Kristina Vogel, die sich mit 2:0 Siegen gegen Simona Krupeckaite aus Litauen für das Halbfinale qualifizierte.

Timo Boll holte gegen Olympiasieger Zhang Jike den Gegenpunkt.

Vor einer Überraschung stand das deutsche Tischtennis-Team im Halbfinale gegen China. Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Bastian Steger mussten sich dem Peking-Olympiasieger dann aber mit 1:3 beugen und spielen am Mittwoch im kleinen Finale gegen Hongkong um Bronze.

Robert Harting hat sich souverän fürs Finale qualifiziert.

Kugelstoß-Gold holte am Abend die Weißrussin Nadeschda Ostaptschuk. Felix Sanchez aus der Dominikanischen Republik feierte über 400 Meter Hürden seinen zweiten Olympiasieg nach Athen 2004. Über 3000 Meter Hindernis triumphierte die Russin Julia Zaripowa, die deutschen Starterinnen Antje Möldner-Schmidt und Gesa Felicitas Krause wurden Siebte und Achte. Das 400 Meter-Rennen entschied Kirani James aus Grenada für sich. Im Stabhochsprung kamen Martina Strutz und Lisa Ryzih auf die Ränge fünf und sechs.

Kristina Vogel hat mit dem Einzug ins Viertelfinale ihre Medaillenchance erhalten.

Nach 179 Entscheidungen fiel das deutsche Team mit weiterhin fünf Gold-, zehn Silber- und sieben Bronzemedaillen hinter Russland auf den neunten Platz der Länderwertung zurück. China (31-19-14) behauptete seine Führung vor der US-Mannschaft (29-15-19). Die Briten feierten am zehnten Wettkampftag durch die Springreiter und Radsprinter Jason Kenny ihren 17. und 18. Sieg in London.

Natascha Keller und die deutschen Hockeyspielerinnen haben eine Medaille in London verpasst.

Marcus Ehning mit Plot Blue und Meredith Michaels-Beerbaum mit Bella Donna erreichten das Einzelfinale der Springreiter. Beide blieben in der dritten Qualifikationsrunde mit ihren Pferden ohne Abwurf. Turnerin Elisabeth Seitz belegte im Finale am Stufenbarren Rang sechs. Auf dem gleichen Platz beendete Segler Simon Grotelüschen die Laser-Regatten vor Weymouth.

Laura Ludwig (l) und Sara Goller sind über das Aus im Viertelfinale enttäuscht.

Die Kanuten untermauerten ihre Medaillenambitionen eindrucksvoll. Die Einer-Europameister Max Hoff im Kajak und Sebastian Brendel im Canadier gewannen jeweils ihre Halbfinal-Rennen und qualifizierten sich dadurch für die Endläufe über 1000 Meter. Auch der Vierer-Kajak der Frauen über 500 Meter sowie der Zweier-Kajak erreichten die Medaillenrennen.

Karsten Bindrich konnte nicht an seine Leistung vom Vortag anknüpfen.

Erstmals seit 2000 in Sydney findet eine olympische Medaillenrunde ohne die deutschen Hockey-Damen statt. Mit dem 0:0 gegen Neuseeland verpasste das Team das Halbfinale und muss nun im Spiel um Platz sieben gegen Südkorea antreten. Die Volleyballer stehen dagegen erstmals seit 40 Jahren im Olympia-Viertelfinale und treffen dort auf Bulgarien. Das stand schon vor dem letzten Vorrundenspiel gegen Brasilien am späten Montagabend fest.

Elisabeth Seitz erhielt 15,266 Punkte für ihre perfekt geturnte Übung.

Die deutschen Schützen blieben medaillenlos. Als letzte Starter verfehlten die Gewehrschützen Daniel Brodmeier und Maik Eckhardt das Finale im Dreistellungskampf als 32. bzw. 21. Auch Trapschütze Karsten Bindrich kam nicht in den Endkampf. Letztmals waren die Schützen 1964 in Tokio ohne Plaketten geblieben.

Der starke Endspurt von Simon Grotelüschen kam für den Griff nach Edelmetall zu spät.

Den Doping-Jägern ging in London der erste prominente Athlet ins Netz. Alex Schwazer, 2008 in Peking Olympiasieger im 50 Kilometer Gehen, wurde nach einem positiven Dopingtest auf das Blutdopingmittel EPO von den Spielen ausgeschlossen. Als erster Athlet nach einer Wettkampfkontrolle überführt wurde der amerikanische Judoka Nicholas Delpopolo. Nach IOC-Angaben wurden im Urin des Olympia-Siebten in der 73-Kilogramm-Klasse Spuren des verbotenen Cannabis gefunden.