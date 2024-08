Plus

Spendenaktion: Bau von Schule in Ruanda geplant

Das traditionsreiche Festival für elektronische Musik setze sich seit mehr als 15 Jahren für gemeinnützige Projekte im In- und Ausland ein, berichtet der Veranstalter. Zum 30-Jährigen 2025 solle nun ein weiterer bedeutender Schritt unternommen werden: der Bau einer Schule in Ruanda in Zusammenarbeit mit der Reiner Meutsch Stiftung „Fly & Help“. Mit einem avisierten Spendenziel von 50.000 Euro soll eine Schule mit drei Klassenräumen, Zisterne und Toiletten entstehen. Durch die von Nature One gesammelten Mittel soll die neue Schule Anfang 2025 im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda eröffnet werden. Das Projekt ziele darauf ab, neue Schulgebäude an bestehenden Schulen in Ruanda zu errichten. Die Schulen leiden unter akutem Platzmangel und maroden Zuständen.