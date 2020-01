Rom

Spektakuläres Neujahrsspringen in den Tiber in Rom

Besonders wagemutige Männer haben sich auch an diesem Neujahrstag wieder in den kalten Tiber in Rom gestürzt. Darunter war auch der Italiener Maurizio Palmulli, Römern als „Mister OK“ bekannt. Der 67-Jährige machte trotz Kälte in knapper Badehose und mit wehender blonder Mähne von einer Brücke seinen 32. Kopfsprung in den römischen Fluss. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das traditionelle Neujahrsspektakel vom Wasser in Ruderbooten oder vom Ufer aus.