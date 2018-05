SPD-Kandidat blickt auf viele politische Erfolge zurück

Wilhelm Anheier wurde am 22. Juli 1960 in Plaidt geboren und besuchte dort die Grund- und Hauptschule. Nach dem Wechsel aufs Gymnasium machte er 1980 in Andernach Abitur und absolvierte bei einer Krankenkasse in Mayen eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten. Berufsbegleitend studierte er an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Koblenz und schloss das Studium als Verwaltungs-Betriebswirt (VWA) ab. Bis heute ist der 57-Jährige bei dem Unternehmen, das ihn ausbildete, beschäftigt.

1994 wurde er in den Plaidter Ortsgemeinderat gewählt. 2003 setzte sich der SPD-Politiker bei der Wahl zum Plaidter Ortsbürgermeister durch und verteidigte das Amt bei den Kommunalwahlen 2004, 2009 und ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.