Nach ihrem klaren Wahlsieg will die SPD in Mecklenburg-Vorpommern noch in dieser Woche Sondierungsgespräche mit der CDU und der Linken aufnehmen. Mit beiden Parteien ist rechnerisch eine Koalition möglich, beide haben ihr Interesse angemeldet. Der SPD-Landesvorsitzende Erwin Sellering sagte, man werde mit dem zusammengehen, der der SPD möglichst breit auf ihrem Pfad entgegenkomme. Wichtige Punkte seien die Einführung eines Mindestlohns, Gerechtigkeit und gute Bildung für alle von Anfang an.