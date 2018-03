SPD debattiert über Erneuerung der Partei

Aus unserem Archiv

Berlin

Der Parteivorstand der SPD kommt heute zu seiner Jahresauftaktklausur in Berlin zusammen. Dabei will die SPD-Spitze nach der dramatischen Niederlage bei der Bundestagswahl im September 2009 eine Erneuerung von Programm und Organisation der Partei einleiten. Parteichef Sigmar Gabriel und Generalsekretärin Andrea Nahles haben dazu «12 Thesen zur Erneuerung der SPD» vorgelegt. Selbstkritisch setzen sich Gabriel und Nahles darin auch mit der SPD-Regierungspolitik in den vergangenen elf Jahren auseinander.