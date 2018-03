Aus unserem Archiv

Berlin

Die SPD-Führung ist in Berlin zusammengekommen, um die Koalitionsverhandlungen mit der Union vorzubereiten. An der Sitzung nehmen neben dem Parteipräsidium die SPD-Ministerpräsidenten, die SPD-Bundesminister sowie die Unterhändler aus den Sondierungen teil. Die Gespräche mit CDU und CSU sollen möglicherweise schon am Freitag beginnen. Die Union will die Koalitionsverhandlungen möglichst schnell abschließen. Mehrere führende Politiker von CDU und CSU haben als Ziel ausgegeben, spätestens bis zum Karnevalswochenende am 10./11. Februar fertig zu werden.