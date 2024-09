«Spaß» und «Fleiß»: Wichtige Erkenntnisse für Nagelsmann

Anzeige

Düsseldorf (dpa) – Die begeisterten Fans wollten das Stadion gar nicht verlassen, sondern feierten das Zauberduo Florian Wirtz und Jamal Musiala sowie das ganze Fußball-Nationalteam ausgiebig und ausgelassen auf seiner Ehrenrunde. Dieser Neubeginn nach der Heim-EM weckt beim Bundestrainer, den Spielern und den Zuschauern Lust auf mehr.

Schon am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) kommt es nach dem 5:0 der DFB-Auswahl gegen Ungarn und dem ebenfalls torreichen 5:2 der Niederlande gegen Bosnien-Herzegowina gleich zum Topspiel in der Nations League. «Ich freue mich schon. Die Holländer haben auch fünf Tore geschossen. Holland hat eine sehr, sehr gute Mannschaft und sehr viel Potenzial, was die Einzelspieler angeht. Da bin ich gespannt», sagte Nagelsmann in Düsseldorf.

Der höchste Sieg im 15. Länderspiel unter Nagelsmann Leitung brachte dem 37-Jährigen mehrere wichtige – und vor allem positive – Erkenntnisse beim Aufbruch zur WM 2026. Beim nächsten großen Turnier in den USA, Kanada und Mexiko will Nagelsmann bekanntlich mehr erreichen als das Viertelfinale bei der Heim-EM. Im Idealfall soll es der WM-Pokal sein.

Das Nationalteam folgt Nagelsmann

Der Bundestrainer wollte von seinen Spielern wieder denselben Enthusiasmus wie beim Heim-Turnier sehen. Der Wunsch wurde erfüllt. Nagelsmann wählte hinterher Worte wie «Spaß», «Fleiß» und «Lust am Siegen». Und auch «die Connection zu den Fans» sei gleich wieder hergestellt worden. Die «Chemie in dieser Gruppe», sie stimme, sagte er gleich mehrmals. Gewinnen soll zu einer Selbstverständlichkeit werden. Dann werde man in zwei Jahren zum WM-Favoritenkreis zählen, meint Nagelsmann.

Ohne Kroos, Neuer, Gündogan, Müller? Geht doch

Wie schwer wiegt der Verlust der langjährigen DFB-Größen Toni Kroos, Manuel Neuer, Ilkay Gündogan und Thomas Müller? Das war die große Frage vor dem Anpfiff. Nach der Torgala waren die nach der EM zurückgetretenen Ü30-Spieler nicht mehr das Thema. Pascal Groß ersetzte im Zentrum des Spiels Kroos mit Dynamik, spielerischer Finesse und einem enormen Aktionsradius, ebnete mit den Weg zum Sieg. Nagelsmann bescheinigte dem Neu-Dortmunder eine Topleistung.

Groß will Kroos nicht kopieren, sondern als eigenes Original das Team lenken. «Ich glaube schon an meine Stärken, auch wenn ich keine großen Töne spucke», sagte der 33-Jährige nach seinem erst neunten Länderspiel. Es war mit Abstand sein bestes und prägendstes.

Der Zauber von «Wusiala»

Im EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni in München waren es Florian Wirtz (21) und Jamal Musiala (21), die mit ihren Toren das 5:1-Torfest gegen Schottland einleiteten. Und nun, beim fulminanten Start in die Nations League, war es wieder das Zauberduo «Wusiala», das die Fans mitriss. Wieder trafen beide. Wieder kombinierten die 21-Jährigen nach Herzenslust auf dem Rasen. «Es macht immer Spaß, mit Flo rumzuzocken», sagte Musiala. «Der Fleiß, den sie haben, ist das Entscheidende», sagte Nagelsmann über die «netten, normalen Typen».

Und schon wieder: Völlig losgelöste Fans

Es ist gar nicht lange her, da wurde in Deutschland von einer tiefen Entfremdung zwischen den Fans und ihrer Nationalmannschaft gesprochen. Und jetzt? Zum Jingle «völlig losgelöst» wird nach Toren gejubelt und nach den Spielen gemeinsam im Stadion gefeiert. Die Heim-EM war natürlich ein Ausnahmezustand. Aber mit Auftritten wie gegen den EM-Gruppengegner Ungarn kann die Hochstimmung auch in den Länderspiel-Alltag übertragen werden. «Die Stimmung war schon Wahnsinn. Ich habe schon das Gefühl, dass die Nationalhymne wieder ein bisschen lauter gesungen wird. Ich singe immer laut», sagte Torschütze Niclas Füllkrug.