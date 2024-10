Spanischer Familien-Sportler – Fahrbericht: Cupra Terramar

Der Cupra Terramar will die sportliche Alternative zu VW Tiguan und Co. sein

Der Cupra Terramar will die sportliche Alternative zu VW Tiguan und Co. sein

SP-X/Barcelona. Terramar, ein Name der die südländischen Worte „Erde“ und „Meer“ vereint, soll für die erst 2018 ins Leben gerufene Marke Cupra der ganz große Wurf werden. Schließlich überragt er das durchaus erfolgreiche SUV Ateca um 13 Zentimeter, den nächstgroßen Formentor um deren sieben. Klingt beides wenig, ist aber im Hinblick auf die Geräumigkeit des Innenraums und das Platzangebot für die Hinterbänkler ein Quantensprung, der von einem Familienauto erwartet wird.

Die hauseigene Design-Schneiderei geht beim Kleid des Neulings bewusst andere Wege als bei den kleineren Brüdern. Als Pate fungierte eher der deutlich längere Tavascan, der und wohl mit dem Terramar um das Prädikat „Flaggschiff“ der Cupra-SUV wetteifern wird. Doch der Tavascan ist ein lupenreines Elektroauto, wird bei den Jüngern des Fortschritts offene Türen einrennen. Der Terramar liefert dagegen ein Stück Verbrenner-Nostalgie, setzt auf dicke Muckies unter der Haube, egal was da hinten rauskommt. Dabei kann er zumindest zeitweise auch Elektro, kombiniert einen 1,5-Liter-Vierzylinder mit einem Elektromotor, dessen per Stecker aufladbarer 19,7 kWh-Akku für eine elektrische Reichweite von bis zu 120 km sorgt. Natürlich nur, wenn man den Verlockungen der mächtigen Systemleistung (200 kW/272 PS) tapfer widerstehen kann.

Welchen Beitrag zur CO2-Einsparung so ein Plug-In-Hybrid in der Praxis wirklich bringt, hängt also vom Fahrer ab. Im Preis sind der Stromer Tavascan und sein Verbrenner-Kollege in gleichen hohen Bereichen unterwegs, wobei der Stromer mit seinen 53.240 Euro sogar rund 3.000 Euro günstiger als sein hauseigener Rivale daherkommt. Klingt nach einer Art von Cupra-Strafzoll für die Gestrigen. Und die wollen nun mal bevorzugt sportlich unterwegs sein. Dazu bringt der Terramar das nötige Rüstzeug. Die Frontpartie mit der leicht nach oben gewölbten Haube, die von gen Asphalt strebenden Karosserie-Linien geprägt ist. Darunter ein schmallippiger Lufteinlass, der den vergitterten gewaltigen Kühlergrill beschirmt.

Das ist das Cupra-Gesicht, das auch den Elektro-Tavascan oder den Formentor ziert. Mit etwas Fantasie sind auch die Grundzüge des Porsche-Urgesteins Cayenne erkennbar, auch wenn keinerlei Verwechslungsgefahr besteht. Garniert ist das alles mit Schmankerln wie dem LED-Matrix-Licht, das tagsüber ein Dreiecks-Design aus OLED-Scheibchen bildet. Zur Komposition gehört auch eine Haifischnase (Shark-Nose). Die Dreiecks-Optik ist auch bei den Heckleuchten zu finden, die mit einer leuchtenden Lichtspange miteinander verbunden sind. Auch das mittige Cupra-Logo ist beleuchtet und lässt bei Hinterherfahrenden keinen Zweifel, aus welchem Stall der Vordermann kommt.

Der Kommandostand des Fahrers wird wie heute üblich von einem 12,9-Zoll-Monitor dominiert, Die wichtigen Angaben zu Tempo, Drehzahl oder Batteriestand bedienen ebenfalls die virtuelle Welt, die sich hinterm Lenkrad breitmacht. Ein Head-Up-Display ist ebenso obligatorisch wie ein kleines Rändelrad unter einem Cupra-Logo, das die Elektronik veranlasst, die Kraft des Motors voll auszureizen und dabei auch die Fähigkeiten des Doppelkupplungs-Getriebes zu fordern. Hinzu kommt ein elektrischer Bremskraft-Verstärker, der spontaner ansprechen soll. Geregelt werden kann auch das Fahrwerk, dessen Stoßdämpfer je nach Laune in Richtung Komfort oder Sportlichkeit angepasst werden können. Ein Gesamtkunstwerk, was da auf uns zurolllt, das edle Materialien nutzt, passgenaue Sitze bereitstellt und schön anzusehen ist.

Bei den Testrunden um die Cupra-Heimat Barcelona herum kommt schnell Wohnlichkeit auf, unterstützt durch ein Audio-System von Sennheiser. Die meisten der zahlreichen Funktionen, die das Cockpit bietet, sind schnell erklärt. Einige andere erfordern eine Lehrstunde, wie der Umgang mit den verschiedenen Modi des elektrischen Fahrens, die Tricks für das verbrauchsgünstigte Laden der Batterie oder die Anleitung, wie ein entferntes Ziel ohne des Einsatzes des Benziners zu erreichen ist.

Wenn dann die Autobahn erreicht ist, droht schnell Ungemach seitens aufmerksamer Ordnungshüter. Bei 120 km /h ist in Spanien Sperrstunde angesagt. Und natürlich scheinen die 272 Pferde unter der Haube gierig darauf zu lauern, ihr enges Verliess auf Befehl ihres Pferdehirten zu verlassen. Der Terramar könnte, wenn es dürfte, wäre auf der linken Spur einer deutschen Autobahn schnell ein Held und könnte dank seiner feinen Lenkung, seiner Durchzugskraft und seiner Spurtreue locker den Titel des Kurvenkönigs der Landstraße einheimsen. Doch da ist ja diese zweite Seite des Terramar, denn der iberische Sportler ist im Zweitberuf ja auch noch ein Familienversteher. Dank des großzügigen Radstandes von fast 2,70 Metern werden die Rücksitze zur Wohlfühlzone der Hinterbänkler, Platz für die Großeltern oder für den Nachwuchs, der in ungewohnt heimeliger Umgebung in seine Instagram-Welt abttauchen kann. Ladebuchsen sind natürlich in Reichweite. Lobenswert auch der volllständige Katalog der Sicherheitssysteme. Manche serienmäßig andere gegen Aufpreis.

Fraglos wird sich der Terramar seinen Weg bahnen und so die Frage beantworten, ob sich ein Verbrenner der eher klassischen Art gegen die vielleicht auch bald wieder stärker werdenden Stromer auf Dauer wird behaupten können. Das Einstiegsmodell des Terramar, der unter dem im VW-Konzern bekannten Kürzel 1,5 e-TSI antritt und ist mit 110 kW/130 PS gerade noch ordentlich unterwegs. Der kleine Vierzylinder reicht für den Alltag locker aus. Das 48 Volt Bordnetz und ein kleiner elektrischer Motor liefern auch hier elektrische Impulse. Dieser Terramar ist mit 43.020 Euro gut 13.290 Euro günstiger als sein nobles Schwestermodell, der mit den zwei Herzen.

Cupra Terramar e-Hybrid – technische Daten

Fünftüriges Mittelklasse-SUV mit fünf Sitzen; Länge: 4,52 m, Breite: 1,86 m (ohne Außenspiegel), Höhe: 1,58 Meter. Radstand: 2,68 m, Kofferraum-Volumen: bis 400 bis zu 624 Liter bei aufgestellten Rücksitzlehnen.

1,5-Liter-Benziner mit vier Zylindern kommt in Verbindung mit einem Elektromotor auf eine Systemleistung von 200 kW/272 PS, maximales Drehmoment 400 Nm, Batteriekapazität: 19,7 kWh, Plug-System mit 50 kW Ladeleistung, elektrische Reichweite 110-120 Kilometer (nach WLPT). Allradantrieb, Sieben-Gang-Doppelkupplungs-Automatik., 0 – 100 km/h: 7,3 sec, Vmax: 215 km/h, Verbrauch (WLTP): 0,4 l/100 km, CO2-Emission: 10 g/km. CO2-Klasse B

Preis: ab 56.310 Euro

Weitere Motorisierungen:

1,5 e TSI: 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner mit Mildhybrid-Technik. 110 kW/130 PS, maximales Drehmoment 250 Nm, 48-Volt-Technik, Frontantrieb, Sieben-Gang-Doppelkupplungs-Automatik; 0 – 100 km/h: 9.3 sec, Vmax: 205 km/h, Verbrauch (WLTP kombiniert): 6,1 l/100 km, CO2-Emission: 139 g/km. CO2-Klasse E

Preis: ab 43.020 Euro

2,0 TSI VZ – technische Daten

2-Liter- Benziner mit vier Zylindern. 195 kW/265 PS, maximales Drehmoment 400 Nm. Allradantrieb, Sieben-Gang-Doppelkupplungs-Automatik; 0 – 100 km/h: 5,9 sec, Vmax: 243 km/h, Verbrauch (WLTP kombiniert): 8,4 l/100 km, CO2-Emission: 191 g/km. CO2-Klasse F

Preis: ab 55.795 Euro (erscheint Anfang 2025)

Plug-In-Hybrid mit 150 kW/204 PS erscheint Ende dieses Jahres. Preis und Daten noch nicht bekannt.

Kurzcharakteristik:

Warum? Weil er das Sportlerherz höherschlagen lässt und sein Design die Geschmacksnerven berührt

Warum nicht: Weil man sich dann doch lieber den ebenfalls neuen elektrischen Tavascan an die heimische Wallbox stellt

Was sonst: Jede Menge wie natürlich den VW Tiguan, aber auch ähnliche Modelle von Audi und vielen anderen Herstellern

Wann: Zwei Varianten (e-Hybrid und eTSI) schon konfigurierbar, zwei weitere zum Jahreswechsel

