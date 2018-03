Aus unserem Archiv

Madrid

Spaniens König Juan Carlos muss drei Monate nach einer Knieoperation erneut ins Krankenhaus. Der 73-jährige Monarch fuhr in der Nacht in eine Madrider Klinik, um sich am linken Fuß die Achillessehne operieren zu lassen. Wie der staatliche Rundfunk RNE berichtete, sollte der Eingriff noch in der Nacht vorgenommen werden. Die Operation erfordere nur eine örtliche Betäubung. Anfang Juni hatten die Ärzte dem König eine Prothese im rechten Knie eingesetzt.