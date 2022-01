Spanien und Schweden im Finale der Handball-EM

Der Champion von 2018 und 2020 besiegte im Halbfinale Weltmeister Dänemark mit 29:25 (13:14). Im Anschluss setzte sich der viermalige Europameister aus Schweden ebenfalls in Budapest gegen Olympiasieger Frankreich mit 34:33 (17:14) durch. Das Finale steigt am Sonntag (18.00 Uhr) in Budapest.

Das Spiel um Platz fünf gewann Norwegen gegen Island mit 34:33 (27:27, 16:12) nach Verlängerung. Der EM-Dritte von 2020 sicherte sich damit das direkte Ticket für die WM 2023 in Schweden und Polen, für die zudem die beiden Gastgeber, Titelverteidiger Dänemark sowie Frankreich und Spanien bereits qualifiziert sind.

