Souverän auf Rang vier, aber es war für den TSV Schott mehr drin

Regionalliga-Herren – Auf Nuancen kommt es an: Deshalb konnten die Tennisspieler des TSV Schott Mainz auch mit ihrem Abschneiden in der Herren-Regionalliga leben. Nach dem unspektakulären 9:0 beim Schlusslicht SSC Karlsruhe machten es die Schott-Männer zum Saisonabschluss gegen Meister TEC Waldau Stuttgart noch einmal spannend. Bis Juan Pablo Amado und Fabian Guzik sich im zweiten Doppel 6:10 geschlagen geben mussten. Nach dieser knappen 4:5-Niederlage gegen den ungeschlagenen Primus beendete der Vorjahresmeister die Runde auf Platz vier.

Hundert Prozent für den TSV Schott: Der Slowake Adrian Sikora war in seiner bisher vierten Saison für die Mainzer so stark wie nie zuvor. Im Einzel blieb der 24-Jährige in dieser Regionalligarunde unbesiegt. Foto: Harry Braun

Mit wahren Abstiegssorgen hatten die Mainzer also letztlich nichts zu tun. Der klare Erfolg am Samstag in Bestbesetzung gegen ein desillusioniertes Karlsruher Team hatte bereits Platz vier gefestigt. Saisonziel souverän erreicht. Trotzdem kam bei Spielern und Verantwortlichen die Überzeugung hoch, dass erneut auch ein vorderer Platz machbar gewesen wäre. Und das Wissen, dass in den zurückliegenden vier Wochen nicht an jedem Spieltag alles (Tagesform, Besetzung, Wetterverhältnisse) rund gelaufen ist.

Zuverlässige Spitzenspieler

"Aber wir waren auch verwöhnt", gab Schott-Kapitän Marc Ahrend zu bedenken. "Wir können eben nicht immer gewinnen." Das konnte in dieser Runde nur einer: Adrian Sikora. Der 24-jährige Slowake legte im Schott-Shirt eine tadellose Saison hin. Mit dem klaren Zwei-Satz-Erfolg über TEC-Mann Sebastian Sachs schraubte Sikora seine makellose Einzelbilanz an Position zwei auf sechs Siege. Nicht weniger zuverlässig servierte Juan Pablo Amado aus Argentinien. Der Mainzer Spitzenspieler steuerte gestern solide einen Sieg über Landsmann Alesandro Dominguez zum ausgeglichenen Einzelstand bei. Das 3:3 und damit die Chance, dem Meister doch noch eine Saisonniederlage zu verpassen, lieferte Marco Lauderbach. Von Beginn an entschlossen feierte der 30-Jährige ein 6:2, 6:4 über Yannick Zürn.

Mit Wut im Bauch

Schnell führte Lauderbach im ersten Satz 3:0. Der Schott-Spieler diktierte das Geschehen, Zürn machte die Fehler. "Endlich bin ich mal nicht hinterhergerannt, habe aggressiver gespielt", sagte Lauderbach. "Ich wusste, wenn wir eine Chance haben wollen, muss ich gewinnen." Der Linkshänder wollte nach einer für ihn "sehr bitteren Saison" mit nur zwei Einzelsiegen im Heimspiel zeigen, dass er es noch kann. Der zweite Satz blieb zunächst eng, bei 4:4 und eigenem Aufschlag wehrte Lauderbach einen Breakball per perfektem Rückhandstopp ab. Danach lief das Match endgültig nach seinem Geschmack. "Heute hatte ich mal einen guten Ball, wenn ich ihn gebraucht habe. Oder der Gegner hat dann einen Fehler gemacht."

Fast wären die Schott-Männer gegen den TEC Waldau, der ohne Spitzenspieler Louk Sorensen angereist war, sogar mit einer Führung in die Doppel gegangen. Aber Raoul Schwark musste sich an Fünf wie im Vorjahr Dominique Maden im Matchtiebreak 7:10 geschlagen geben. Der nach wie vor an der Leiste angeschlagene Schott-Spieler (Schwark: "Mit anderthalb Beinen kann man nicht gewinnen") war risikoreich gestartet. Die Schüsse saßen, Maden machte die Fehler. 6:2. Doch der junge Gästespieler wurde sicherer. Trotzdem hatte Schwark im zweiten Satz seine Spielbälle, nutzte sie aber nicht. Verlängerung. Und ausgerechnet im Matchtiebreak zeigte Maden sein bestes Tennis an diesem Tag. "Ich hatte auf mehr Fehler vom Gegner gehofft, weil ich darauf angewiesen bin", sagte Schwark. "Aber es war okay. Ich dachte nicht, dass es heute so eng wird."

Unfreiwillige Abkühlung

Etwas mehr haderte Fabian Guzik mit seiner am Ende doch deutlichen 6:7, 1:6-Niederlage gegen Moritz Dettinger. "Die Chancen waren da, ich lag im ersten Satz immer vorne", sagte Guzik. "Als dann die Spannung etwas weg war, habe ich das Spiel nicht mehr in die richtige Richtung gelenkt bekommen." Das hatte auch Steffen Hillenmeier bei seinem 2:6, 4:6 nicht geschafft.

Übrigens: Dem Motto dieser Medenrunde "Kein Spiel ohne Regenunterbrechung" blieben die Schott-Herren auch gestern treu. Dank Jan Hanelt. Der Oberschiedsrichter hatte sich an den Zaun gelehnt und dabei versehentlich den Knopf für die Sprenkleranlage bedient. Im hohen Bogen schoss das Wasser aus den Düsen. Raoul Schwark und sein Gegner rannten vom Platz und brachten erst ihre Taschen und dann sich selbst ins Trockene. Abschalten ließ sich die Automatik nicht. Die unfreiwillige Verschnaufpause sorgte für Gelächter. Nach gut 15 Minuten war der Platz wieder bespielbar.

Katja Puscher