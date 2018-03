Sophie Hofmann schafft den Sprung auf die auf "EM-Longlist"

Kein Teaser vorhanden

Heide Pozepnia (rechts) und Sophie Hofmann überzeugten im elitären Kreis der Voltigierer beim "Preis der Besten". Foto: honorarfrei

Teilnahmeberechtigt waren neben den Mitgliedern des Bundeskaders auch weitere ausgewählte Voltigierer aus ganz Deutschland, die sich zuvor in den regionalen Sichtungen mit besonderen Leistungen für einen der wenigen Startplätze qualifiziert hatten.

Als einzige Starterin aus Rheinland-Pfalz war auch Sophie Hofmann mit ihrer Longenführerin Heide Pozepnia (beide PSV Bad Ems), auf der schönen Anlage in Münchehofe (Berlin Hoppegarten) im Junior-Einzel der Damen am Start. Die Vorbereitung verlief alles andere als optimal, da Hofmann nicht wie gewohnt auf ihrem Pferd Pavos an den Start gehen konnte, sondern sich kurzfristig auf ihr Ersatzpferd Nabucco vom Laubenheimer Reitverein einstellen musste. So ging es nach nur zweimaligem Training gleich in den wichtigen Wettbewerb. Hier zeigten Heide Pozepnia und Sophie Hofmann ihre ganze Routine und überzeugten trotz der schwierigen Ausgangssituation schon im ersten Durchgang, den sie als Dritte abschlossen.

Der zweite Umlauf verlief dann nicht ganz so reibungslos, da das Zusammenspiel und die damit verbundene Sicherheit zwischen Pferd, Longenführer und Sophie natürlich noch nicht so vorhanden war wie bei Pavos. Trotzdem ließ sich das "Team" nicht beirren, zeigte insgesamt eine sehr gute Leistung und erreichte im Top-Starterfeld letztlich den guten vierten Platz – ein klasse Ergebnis, auf dem sich weiter aufbauen lässt.