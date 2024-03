Soldier Hollow

Biathlon

Sophia Schneider erst beim Weltcupfinale wieder am Start

Von dpa

i ARCHIV - Sophia Schneider verpasst das anstehende Staffelrennen in Amerika. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Biathletin Sophia Schneider fehlt nach dem Verzicht auf die Teilnahme am Staffelrennen auch zum Abschluss des Weltcups in Soldier Hollow in den USA.