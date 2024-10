Michael Kretschmer (CDU, l-r), Ministerpräsident von Sachsen, Conrad Clemens (CDU, l-r), Chef der Staatskanzlei, Sabine Zimmermann, Co-Vorsitzende des BSW Sachsen, und Henning Homann, Co-Vorsitzender der SPD in Sachsen, sprechen nach der ersten Runde der Sondierungsgespräche zwischen CDU, BSW und SPD zur Bildung einer Landesregierung in Sachsen im Landtag auf dem Flur. Das mögliche Regierungsbündnis aus CDU, BSW und SPD wird Brombeere genannt, weil die Frucht je nach Reifegrad schwarz, lila oder rot sein kann. Dies sind die Farben der drei beteiligten Parteien. (zu dpa: «Sondierungen in Sachsen gehen nach Zoff weiter») Foto: Robert Michael/DPA