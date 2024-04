Sonderausstellung auf der Retro Classic – Porsche feiert 50 Jahre Turbo

Seit rund 50 Jahren bietet Porsche Turbo-Modelle an. Viele dieser Ikonen sind nun im Rahmen einer Oldtimer-Messe zu sehen. Ein Turbo-Talk bietet den Fans zudem besondere Einblicke.

Anzeige

SP-X/Stuttgart. Seit mittlerweile 50 Jahren lockt Porsche besonders leistungshungrige Sportwagenfans mit der Antriebsoption Turbo. Das runde Jubiläum nehmen die Zuffenhausener zum Anlass, auf der Oldtimer-Messe Retro Classic in Stuttgart (25. bis 28. April) einige Turbo-Ikonen ihrer Firmengeschichte zu präsentieren. Unter dem Motto „Beyond Performance – 50 Jahre Porsche Turbo" werden auf dem Messestand A74 in Halle 1 unter anderem der erste 911 Turbo aus dem Jahr 1974 sowie Turbo-Raritäten wie der 970 Kilogramm leichte und 404 kW/550 PS starke 911 GT1 aus dem Jahr 1998 gezeigt. Am Samstag, 27. April, findet ab 14 Uhr außerdem ein Turbo-Talk mit Porsche-Mitarbeitern und dem Le-Mans-Sieger Stéphane Ortelli statt.

Auf der Oldtimer-Messe Retro Classic feiert Porsche die nunmehr 50 Jahre währende Geschichte seiner Turbo-Modelle Foto: Porsche

Die Retro Classic beginnt am Donnerstag, 25. April, um 11 Uhr. An den folgenden Tagen ist die Ausstellung jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet online 22 Euro und an der Tageskasse 24 Euro.

Mario Hommen/SP-X