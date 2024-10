Wolfgang Niersbach (l-r), ehemaliger Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Sven Diener, Anwalt von Niersbach, Theo Zwanziger, ehemaliger Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Hans-Jörg Metz, Anwalt von Zwanziger, und Eva-Marie Distler (2.v.r.), vorsitzende Richterin, stehen im Gerichtssaal. Im sogenannten «Sommermärchen-Prozess» gegen führende DFB-Funktionäre geht es um den Vorwurf der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall. Eine Millionen-Zahlung im April 2005 an den Weltfussballverband FIFA soll in der Steuererklärung des DFB für 2006 unrechtmäßig als Betriebsausgabe deklariert und damit die Steuer für das WM-Jahr reduziert worden sein. (zu dpa: «Sommermärchen-Prozess geht erst im November weiter») Foto: Andreas Arnold/DPA