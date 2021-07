Sommerliche Bankgespräche: Der Koblenzer Rechtsanwalt und Fernsehstar Franz Obst liebt Wanderungen am Remstecken

Vom Remstecken-Parkplatz aus zweigt der Layer Bergweg in Richtung Lay ab. Wer ihn gemütlich entlangspaziert, erreicht bald einen traumhaft schönen Ruhe- und Aussichtsplatz mit Blick auf die Moseltalbrücke. Franz Obst, Koblenzer Rechtsanwalt und Fernsehstar, liebt es, sich hier zu erholen. Michael Defrancesco Franz Obst hat sich bei RTL einen Namen gemacht. Michael Defrancesco Vom schattigen Bänkchen aus kann man den „Spielzeugautos“ zusehen. Michael Defrancesco Vom Remstecken-Parkplatz aus zweigt der Layer Bergweg in Richtung Lay ab. Wer ihn gemütlich entlangspaziert, erreicht bald einen traumhaft schönen Ruhe- und Aussichtsplatz mit Blick auf die Moseltalbrücke. Franz Obst, Koblenzer Rechtsanwalt und Fernsehstar, liebt es, sich hier zu erholen. Michael Defrancesco Vom Remstecken-Parkplatz aus zweigt der Layer Bergweg in Richtung Lay ab. Wer ihn gemütlich entlangspaziert, erreicht bald einen traumhaft schönen Ruhe- und Aussichtsplatz mit Blick auf die Moseltalbrücke. Franz Obst, Koblenzer Rechtsanwalt und Fernsehstar, liebt es, sich hier zu erholen. Michael Defrancesco

Wir befinden uns oberhalb von Koblenz an einem Ort, der nicht guten Gewissens als Geheimtipp bezeichnet werden darf. Nein, der Remstecken ist allseits bekannt und beliebt – nicht zuletzt wegen seiner Tiere und der köstlichen Gastronomie. Ein klein wenig unbekannter ist allerdings der Weg, den wir nun in der frühen Morgensommerluft wählen: der Layer Bergweg. Er zweigt vom Remstecken-Parkplatz ab und führt, wie der Name schon sagt, in Richtung Lay. „Diesen Weg nutzen die Einheimischen bei Hochwasser“, erzählt Franz Obst. Dann ist die Schranke geöffnet, und die Autofahrer schlängeln sich über die Höhen zu ihrem Ziel.

Heute ist die Schranke allerdings geschlossen, wie sich das auch gehört. Ein Weg für Spaziergänger – und einen Jeep, der es irgendwie hinter die Schranke geschafft hat. Triggert das den Herrn Anwalt sofort? Jumbojetlachen. „Ich gehe mal davon aus, dass dieser Jeepfahrer zur Forstverwaltung gehört und keine Ordnungswidrigkeit begeht“, sagt Franz Obst. Er sieht keine Veranlassung, seine Visitenkarte hinter den Scheibenwischer zu klemmen – für den Fall, dass der Fahrer doch einen Anwalt braucht.

„Jetzt lass uns mal weiterwandern, dann kommen wir zu einem Aussichtspunkt, der ist der absolute Oberkracher“, drängelt Obst, und wir wandern weiter. Und tatsächlich: Wir nehmen Platz auf einem Bänkchen, das unter schattigen Bäumen steht, und genießen die Aussicht übers freie Feld auf die gigantische Moseltalbrücke. Für einen Moment sind wir still, hören die Vögel zwitschern, das Laub leise rauschen – und wir schauen den Autos und Lastwagen zu, die klein wie Spielzeuge über das riesige Brückenbauwerk rollen.

„Ich habe die Wanderwege und diese Aussicht im Lockdown entdeckt“, erzählt Franz Obst. Auf der Suche nach neuen Wegen und etwas Abgeschiedenheit tut sich wieder ganz neu die Schönheit der Heimat auf.

Wenn man an einem frühen Sommermorgen auf einem Bänkchen im Schatten sitzt, dann kann man auch super ein wenig plaudern. Zum Beispiel darüber, wie Franz Obst überhaupt zur Juristerei gekommen ist. „Das war immer schon ein Wunsch von mir“, erzählt er. „Ich hatte dabei nie im Kopf, dass ich mal eine riesige Kanzlei haben müsste, sondern ich wollte den Menschen helfen, zu ihrem Recht zu kommen. Ich habe so viele Situationen erlebt – auch schon als Kind und Jugendlicher –, die mich nachhaltig gestört haben und die ich einfach als ungerecht empfunden habe. Und so entstand der Wunsch in mir, irgendetwas zu bewegen.“ Unfaire Situationen als Jugendlicher? Hat Obst also seinem Schulhofmobber gedroht, dass er ihn später mal verklagen würde? Jumbojetlachen. „Nein, mit Mobbing hatte ich glücklicherweise nichts zu tun. Obwohl ich einer der Jüngsten in der Klasse war.“ Der Grund war, dass damals das Ende des neuen Schuljahrs vom Ende der Osterferien auf das Ende der Sommerferien umgestellt wurde. „So entstanden zwei sogenannte Kurzschuljahre, und das führte dazu, dass ich schon mit 18 Jahren das Abitur machte“, erinnert Obst sich. Sein Blick wandert kurz in die Ferne. „Das war gar keine leichte Zeit für mich“, sagt er leise. „Ein Jahr vor meinem Abitur starb mein Vater. Und ich kann heute von Glück reden, dass meine Mutter mir trotzdem mein Studium ermöglichen konnte.“ Seine Augen schmunzeln wieder: „Tja, und so nahm das Unheil seinen Lauf, und ich wurde Rechtsanwalt.“

Von Haus aus ist er Strafverteidiger, erzählt Obst. Dann bildete er sich zum Mediator fort. „Es gibt so viele Streitigkeiten, die aus dem Ruder gelaufen sind und die sich juristisch eigentlich schwer lösen lassen. Denn nach einem Urteil hast du Gewinner und Verlierer, und das stellt die Leute ja auch nicht zufrieden.“ Also suchte Obst nach neuen Möglichkeiten: der Mediation. „Das ist eine gewaltfreie außergerichtliche Konfliktlösung unter meiner Aufsicht“, erklärt er. Und dann kam diese lebensverändernde E-Mail von RTL: Sie suchten für ein Sendungsformat nach einem Mediator und seien auf ihn gestoßen.

Der Rest ist Geschichte. Mit dem Format „Nachbarschaftsstreit“ wurde Franz Obst bundesweit bekannt. „Ich wurde richtig gecastet“, erzählt Obst. Jumbojetlachen. „Die hat mich fast zwei Stunden lang interviewt. Dann habe ich ewig nix mehr gehört. Auf einmal schrieben sie mir, sie wollten noch testen, wie ich mit Menschen umgehen würde. Also haben sie das auch noch getestet und mich auf Leute losgelassen.“ Und auf einmal trudelte der Vertrag ein, fünf Drehtage am Stück. „Zum Glück hatte ich ohnehin für diese Zeit Urlaub geplant, so konnte ich den Dreh machen.“ Und auf einmal hieß es, RTL wollte eine ganze Staffel produzieren, also noch weitere fünf Filme à fünf Drehtage.

Dann rollte der Erfolg so richtig los, und auch Mario Barth wurde auf Obst aufmerksam. Inzwischen gehört er zum Team von „Mario Barth deckt auf“. „Ich bin einer seiner Spürhunde“, sagt Obst.

Dass er jetzt bekannt wie ein bunter Hund ist, hat sein Leben nachhaltig verändert. Doch auch wenn es viele nicht glauben mögen: Franz Obst geht auch weiterhin an den meisten Tagen ganz normal in seine Kanzlei. „Manche Leute trauen sich gar nicht, zu mir zu kommen, weil sie denken, dass ich viel zu teuer bin. Das ist ausgemachter Unfug. Meine Tarife bewegen sich genau in dem Rahmen, der üblich ist. Aber lustigerweise wollen einige meiner Klienten am Ende dann ein Selfie mit mir machen.“

Es kommt auch vor, dass die Leute überrascht sind, dass er wirklich Anwalt ist. „Die denken dann, ich wäre irgendeine Showfigur“, erzählt Franz Obst. „Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Jörg Pilawa, den ich mal im Urlaub getroffen habe. Wir kamen ins Gespräch, ich stellte mich natürlich vor, und er fragte überrascht, ob ich wirklich Franz Obst heißen würde. Ich sagte: ,Natürlich! Das ist doch kein Künstlername oder so. Und ich bin auch wirklich Anwalt.' Darauf Jörg Pilawa: ,Das ist ja ein Ding!' Er war davon ausgegangen, dass ich einfach ein Schauspieler sei, der nach einem Drehbuch agiert.“

Wir spazieren gemütlich weiter und genießen die Aussicht und die Morgenluft. „Es ist schon verrückt, wie viele Menschen im Fernsehen tatsächlich nur eine Rolle spielen“, erzählt Franz Obst. Insofern sei er schon froh, dass er zu den „Echten“ im Fernsehen gehöre. Und noch macht es ihm riesigen Spaß, ein Teil dieser schillernden, bunten Fernsehwelt zu sein.

Ans Aufhören denkt Franz Obst deshalb noch lange nicht – und natürlich gibt es bald mehr von ihm zu sehen, sagt er. „Aber das unterliegt noch dem Siegel der Verschwiegenheit. Anwaltliche Schweigepflicht, du weißt Bescheid.“ Jumbojetlachen.

Ein Video des Ausflugs sehen Sie hier