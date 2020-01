Berlin

Soldaten der Bundeswehr haben den Zentralirak verlassen

Die Bundeswehr hat ihre im Zentralirak eingesetzten Soldaten wegen der Spannungen in dem Land abgezogen. Die zuletzt 32 Männer und Frauen im Militärkomplex Tadschi seien mit einem Transportflugzeug A400M zur Luftwaffenbasis Al-Asrak in Jordanien gebracht worden, teilte die Bundeswehr mit. Zudem wurden bereits am Montag drei deutsche Soldaten zusammen mit Offizieren anderer Nationen aus dem Hauptquartier in Bagdad nach Kuwait geflogen. Die Bundesregierung reagiert damit auf die Spannungen nach der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani durch die USA.