Retro, grell oder auch gediegen: In der Wintersportmode ist in der kommenden Saison alles möglich. Auf der Sportartikelmesse Ispo werden die neuesten Trends präsentiert.

München (dpa/tmn). Von gewagt bis gedeckt: In der Wintersportmode ist in der kommenden Saison farbige Vielfalt angesagt. „Erlaubt ist, was gefällt: von soften Tönen bis zu starken Farben wie Deep ...