Sören Kah geht Projekt 2:15 an

Bei der Generalprobe, der Halbmarathon-DM in Griesheim, hat Sören Kah (Startnummer 257) die Silbermedaille gewonnen. Am Sonntag will er in Hamburg seine Marathonzeit um drei Minuten nach unten schrauben.

Foto: Theo Kiefner

"Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe", sagt Kah. "So kurz vor dem Rennen ist jeder auf sich und seine Ziele fokussiert." Spannend ist es trotzdem, was am Sonntag passieren wird im Fernduell zwischen dem ehemaligen 10 000-Meter-Europameister Jan Fitschen, der im vergangenen Jahr der schnellste deutsche Marathonläufer war (2:15:40) und in Düsseldorf an den Start gehen wird, sowie Falk Cierpinski, Martin Beckmann und eben Sören Kah, die allesamt an Alster und Elbe die 42,195 Kilometer in Angriff nehmen werden. "Die anderen gehen die 2:12 Stunden an, haben entsprechende Tempomacher vor sich", sagt der Fachinger, der sich bereits am Donnerstagmittag auf den Weg Richtung Hamburg gemacht hat. "Mein Begleiter wird wohl in erster Linie die Uhr sein."

Seit vier Monaten ordnet der 30-Jährige alles dem Unterfangen unter, im Kampf gegen die Zeit zu bestehen. Trainingslager in Portugal, Höhentrainingslager in Kenia, hohe Umfänge – der Senkrechtstarter der deutschen Marathonszene ist angekommen in der Spitze. Unter Profibedingungen bereitet sich Kah seit Februar auf Hamburg vor und sagt selbstbewusst: "Ich denke, ich bin für das Projekt, dem ich seit Jahresbeginn entgegenfiebere, gut gerüstet."

Heute steht in der Hansestadt die Pressekonferenz auf dem Programm, am Samstag gibt es vonseiten der Veranstalter die letzten Instruktionen für die Läufer des Elitefeldes. Dass er vor dem Startschuss noch großen Kontakt zur Konkurrenz haben wird, glaubt Kah nicht. "Vielleicht schicke ich Jan Fitschen am Samstag noch eine SMS, denn wir haben uns in Kenia gut verstanden", sagt er. Spätestens dann wird der Rest der Welt ausgeknipst. Dann hat Sören Kah nur noch sein großes Ziel im Blick. Das Ziel, von dem er weiß, dass er es erreichen kann.

