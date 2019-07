Berlin

Söder will Bahntickets billiger machen

Damit mehr Menschen die Bahn nehmen statt zu fliegen, will CSU-Chef Markus Söder die Steuer auf die Tickets deutlich senken oder ganz streichen. Er wolle das Bahnfahren so attraktiv machen, dass Reisende das Flugzeug bei Kurzstrecken nicht mehr benutzen müssten, sagte Bayerns Ministerpräsident der „Welt am Sonntag“. Bahntickets sollten so weit wie möglich von der Mehrwertsteuer befreit werden. Ganz neu ist die Idee nicht: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte schon im April vorgeschlagen, für Fernzugtickets weniger Steuern zu nehmen.