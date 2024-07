Der Sänger Roberto Blanko (l) und Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, kommen zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele, mit der Premiere einer Neuproduktion von Richard Wagners «Tristan und Isolde» in einer Inszenierung von Regisseur Thorleifur Orn Arnarsson. (zu dpa: «Söder im Foto-Stress»)

Der Sänger Roberto Blanko (l) und Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, kommen zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele, mit der Premiere einer Neuproduktion von Richard Wagners «Tristan und Isolde» in einer Inszenierung von Regisseur Thorleifur Orn Arnarsson. (zu dpa: «Söder im Foto-Stress») Foto: Daniel Karmann/DPA

Bayreuth (dpa). Es gab schon Jahre, da kam deutlich mehr Prominenz auf den Grünen Hügel in Bayreuth. In diesem Jahr fehlten zum Auftakt der Richard-Wagner-Festspiele Stammgäste wie die frühere Kanzlerin Angela Merkel (CDU) oder Moderator Thomas Gottschalk. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte aber trotzdem Foto-Stress: Zunächst zeigte sich der 57-Jährige an der Seite seiner Frau Karin Baumüller-Söder den Fotografinnen und Fotografen, dann zusammen mit seinem Ministerpräsidenten-Kollegen Reiner Haseloff (CDU) aus Sachsen-Anhalt, dann mit Schlagersänger Roberto Blanco – und schließlich auch noch mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt.