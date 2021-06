Söder freut sich auf EM: „Ganz wichtiges Signal“

München (dpa). Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hofft auf positive Effekte durch die auch in München ausgerichtete Fußball-EM. „Ich glaube schon, dass es ein ganz wichtiges Signal ist“, sagte der 54-Jährige nach dem 7:1 der deutschen Nationalmannschaft im letzten Testspiel gegen Lettland bei RTL.

Bei den vier EM-Partien in München, darunter die drei Gruppenspiele der DFB-Auswahl, vor jeweils 14.000 Zuschauern werde es zwar strenge Corona-Auflagen geben, „dass man mit gutem Gewissen ins Stadion gehen kann“, sagte Söder. Die Zulassung der Fans werden aber zwei Dinge „auslösen“. Zum einen könne der Rückhalt der Mannschaft helfen, „umgekehrt gibt es ein neues Lebensgefühl, eine neue Lebensfreude“, sagte Söder mit Blick auf die Corona-Krise. Die EM komme zu einem guten Zeitpunkt.

Der hohe Sieg gegen Lettland hat Söder beeindruckt. Besonders die „gute Stimmung und Spielfreude“. Er habe den Eindruck, da wachse ein Team zusammen. „Dieser Teamgeist müsste das sein, was uns in die EM hereintragen kann“, sagte Söder. In Düsseldorf durften 1000 Zuschauer in das Stadion. „Selbst diese kleine Menge fühlt sich gut an“, sagte Nationalspieler Toni Kroos von Real Madrid. Es habe sich „gut angefühlt, mal Reaktionen auf Aktionen zu bekommen“.

© dpa-infocom, dpa:210607-99-901207/3