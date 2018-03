So ziehen die Möhnen durch Mülheim und Weitersburg

Aus unserem Archiv

In Mülheim-Kärlich hat sich der Zugweg aufgrund einer Baustelle zum Vorjahr geändert. Die Möhnen gehen von der Hoorweiher- in die Bachstraße, dann in die Kapellenstraße und Kärlicher Straße. Weiter geht es über Brunnenstraße, Bergpflege, Kurfürsten- und Poststraße zurück in die Kapellenstraße. Von der Ringstraße aus geht es auf die Kurfürstenstraße, dann in die Poststraße und zum Feiern ins Festzelt am Rathaus.