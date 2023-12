«So viel Power»: Braunschweig ist wieder dran

Braunschweigs Robin Krauße (l) jubelt, Kaiserslauterns Jan Elvedi wischt sich nach dem Schlusspfiff mit dem Shirt über das Gesicht. Foto: Swen Pförtner/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Braunschweig (dpa/lni) – Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zur Aufholjagd angesetzt. Im letzten Spiel des Jahres gewann der Tabellen-17. am Sonntag mit 2:1 (1:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Über Monate lagen die Braunschweiger abgeschlagen auf den beiden Abstiegsplätzen zurück. Doch drei Siege in den fünf Spielen unter ihrem neuen Trainer Daniel Scherning haben sie am Ende der Hinrunde bis auf drei Punkte an den Relegationsplatz und bis auf vier Punkte an die Lauterer auf Rang 15 herangebracht.

«Wir sind absolut happy», sagte Scherning nach diesem verdienten Erfolg. Durchatmen mussten die Braunschweiger vor 20.627 Zuschauern nur, als das vermeintliche 2:2 in der vierten Minute der Nachspielzeit wegen Abseits nicht anerkannt wurde.

Der FCK lag im November noch 13 Punkte vor der Eintracht und ging durch ein Eigentor von Robin Krauße in der 14. Minute auch verdient in Führung. Doch die Gäste dominierten nur die Anfangsphase und wurden danach immer passiver. Beim Ausgleich durch den Franzosen Rayan Philippe (36.) stand die gesamte Lauterer Spielhälfte offen. Dem 2:1 durch Johan Gomez (62.) waren bereits zwei weitere Großchancen durch den 22 Jahre alten Amerikaner vorausgegangen (47./59.).

«Wer sagt, dass diese drei Punkte nicht verdient in Braunschweig bleiben, der hat keine Ahnung vom Fußball», sagte Krauße bei Sky. «Wir hatten so viel Power, so viele Chancen – das war hochverdient.»

Wichtig aus Braunschweiger Sicht ist auch, dass vermeintliche Fehleinkäufe wie Marvin Rittmüller, Philippe und der erst jetzt auch wirkungsvolle Gomez unter Scherning auf einmal zu Verstärkungen werden. Im Januar sollen noch weitere Neuzugänge für die Aufholjagd kommen.

